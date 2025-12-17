「洞不全症候群」と国の指定難病「パーキンソン病」を公表した歌手の美川憲一（79）が17日、自身のインスタグラムを更新。コンサート出演のために訪れた長崎で名物に舌鼓を打ったことを報告した。美川はものまねタレントのコロッケとのコンサートで長崎を訪れており「ど〜も〜美川よ〜長崎と言えばコレよね〜」とつづり、長崎ちゃんぽんを堪能したことを報告した。美川はオフィシャルサイトを通じて先月13日に「パーキンソン