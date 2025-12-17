俳優・黒沢年雄（81）が17日に公式ブログを更新し、シニアマンションでの悠々自適な生活を語った。黒沢は「我がシニアマンションは快適そのものである！」と切り出すと「我が部屋は、ひとりでも寂しさや不満やストレスがたまらない…多分部屋の位置が良いのだ、我が部屋は13階、部屋からも180度一望である」といい「その開放感が気持ち良くストレスを感じないのだと思う」とつづる。また「居住者とは挨拶程度で特に親しい人