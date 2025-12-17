車が大破し、「命を落としてもおかしくない事故」に遭ったことを報告していた、13代目アングラーズアイドルで、釣りＹｏｕＴｕｂｅｒとしても活動する、神野梓さんがＸを更新。自身の体調について、綴りました。 【写真を見る】【 釣りアイドル・神野梓 】車大破の事故後体調明かす「入院もしていませんし、骨折もありません。命に関わるような大きな怪我もなく、今は日常生活に戻れています」１２月１６日、神野梓さん