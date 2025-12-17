東京証券取引所17日の東京株式市場は、日経平均株価（225種）が反発した。このところの下落基調の反動で割安感がある銘柄が買い戻された。終値は前日比128円99銭高の4万9512円28銭。東証株価指数（TOPIX）は1.11ポイント安の3369.39。出来高は約21億8197万株だった。