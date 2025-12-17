◇ボクシング東洋太平洋＆WBOアジア・パシフィック・スーパーミドル級タイトルマッチユン・ドクノ（韓国）《10回戦》森脇唯人（ワールドスポーツ）（2025年12月18日東京・後楽園ホール）東京五輪ミドル級日本代表で、東洋太平洋スーパーミドル級3位、WBO―AP同級7位の森脇唯人（29＝ワールドスポーツ、1戦1勝）が17日、都内でプロ2戦目の前日計量に臨み、76・0キロで一発クリア。プロ2戦目で挑むアジア2冠戦へ「2戦目でこ