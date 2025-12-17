フランスのパリ・サンジェルマン所属ウスマン・デンベレ選手が日本時間17日、「FIFA最優秀男子選手賞」を受賞しました。デンベレ選手は、2024-25シーズンの国内リーグにおいて、得点王となりチームの優勝に貢献。また、チャンピオンズリーグ(CL)でも、8得点6アシストをあげ、チームを史上初となる欧州王者へ導きました。国内リーグとCLの両方でMVPに選出されたデンベレ選手は、チームが国内3冠を達成するには欠かせない存在でした