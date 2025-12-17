９月６日の中山６Ｒのパドックで落馬し、左足のかかとを粉砕骨折し戦線を離脱していた田辺裕信騎手＝美浦・フリー＝が、美浦トレセンで調教騎乗を再開した。１２月１７日は２頭の手綱を執り「３か月も空いたことがないですしね。（乗れて）良かったというところと、不安な部分がありました。急いで戻るものでもないし、乗っていって感覚を戻していきたい」と徐々に体を慣らしていく考え。現在は年明けの復帰を目指す。