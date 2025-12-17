阪神・藤川球児監督が１６日（日本時間１７日）、米ハワイ州ワイキキのハレクラニで行われた祝賀会であいさつした。元気よく「アロハ〜」と第一声。「優勝旅行では選手たち、スタッフの皆さん、立場は関係なくみんながタイガースファミリー。きょう一日をあした一日を楽しんでいきましょう」と締めた。