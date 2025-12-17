歌手で俳優・香取慎吾（４８）の最新姿にネットが驚いた。香取は１６日放送のフジテレビ系特番「星になったスターたち」（午後７時）に出演。上沼恵美子と司会を務め、今年亡くなったスターたちをしのんだ。放送後は自身のＳＮＳに「＃星になったスターたちＴＶｅｒでも是非ご覧ください！インスタグラマーみたいな鏡自撮りに、だいぶ慣れてきました」とつづり、自撮りも投稿した。最近は金髪に近い明るい髪色だったが、