【モデルプレス＝2025/12/17】「第76回NHK紅白歌合戦」（12月31日午後7時20分〜11時45分）より、ゲスト審査員が発表された。【写真】STARTO・スタダ・カワラボら2025年「紅白」出場者一覧◆「第76回NHK紅白歌合戦」ゲスト審査員発表・小田凱人（おだ・ときと）：プロ車いすテニス選手・高石あかり（たかいし・あかり／※「高」は正式には「はしごだか」）：俳優・仲野太賀（なかの・たいが）：俳優・野沢雅子（のざわ・まさこ）：