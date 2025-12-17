今季まで巨人の2軍監督を務めた桑田真澄氏が、オイシックス新潟アルビレックスBCのCBO（チーフ・ベースボール・オフィサー）に就任した。2025年12月14日に発表された。「指導者として申し分ない結果を出している」桑田氏は巨人のファームを率いて2年ぶりのイースタンリーグ優勝を達成したが、宮崎で行われたフェニックス・リーグ終了翌日に、球団側との話し合いで電撃退団が決定。フロント入りの打診を受けたが固辞した。巨人の元