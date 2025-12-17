ドル高を受けて対ドルで軟調、対円では円安の勢い勝＝オセアニア為替概況 豪ドルドルは朝の0.6535から午後に0.6514を付けるなど、小幅ながら豪ドル安ドル高の流れ。米長期債利回り上昇やドル円の安値からの反発を受けたドル全面高が豪ドルドルでも豪ドル安ドル高につながったが値動きは落ち着いていた。 対円では円安の勢いが強い。ドル円が154円52銭を付けた午前の市場で102円32銭と昨日の安値102円46銭を割り込む動きを見せ