テクニカルポイント豪ドル/ドル、短期上昇トレンドに調整、０．６７００がレジスタンスに 0.6722ボリンジャーバンド2σ上限（21日間） 0.6706エンベロープ1%上限（10日間） 0.6646一目均衡表・転換線 0.664010日移動平均 0.6617現値 0.6574一目均衡表・雲（上限） 0.6573エンベロープ1%下限（10日間） 0.657221日移動平均 0.6554一目均衡表・基準線 0.6545100日移動平均 0