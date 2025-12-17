ドル円は午前の下げから反発、ドル高と株高を受けた円安＝東京為替概況 ドル円は午前の下げから反発を見せた。午前中は昨日の米雇用統計を受けたドル売り円買いもあって上値が重く、154円70銭台から154円52銭まで下げる場面が見られた。もっとも米雇用統計後に付けた154円40銭の安値に届かず、反発。米債利回りが上昇傾向を見せたことによるドル全般の買いや、寄り付きはマイナス圏だったものの、午前中にプラス圏に浮上、午