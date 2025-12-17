歌舞伎俳優中村鴈治郎（66）、中村壱太郎（35）、李相日監督（51）が17日、大阪松竹座で大阪国際文化芸術プロジェクト「壽初春歌舞伎特別公演」（来年1月7〜25日、大阪松竹座）の記念トークイベント「映画『国宝』と『京鹿子娘道成寺』」に登壇した。国宝には吾妻千五郎役として出演、歌舞伎指導も務めた鴈治郎と妻流家元・吾妻徳陽として振付や所作指導に携わった壱太郎が李監督ともに撮影時のエピソードや裏話を明かした。舞台