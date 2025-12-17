【Amazonセール】 開催中 「アカギ－闇に降り立った天才」 【拡大画像へ】 Amazonのkindleストアで、福本伸行氏のマンガがセール価格で販売されている。巻によって50％～85％オフ、またはポイント還元が行なわれている。 対象となっているのは「アカギ－闇に降り立った天才」や、「賭博黙示録 カイジ」のシリーズ、「天－天和通りの快男児」