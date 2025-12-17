映像嵐株式会社は、富士フイルムXマウント用の交換レンズ「Viltrox AF 9/2.8 AIR X」を12月17日（水）に発売した。希望小売価格は3万9,000円。 35mm判換算で約13.5mm相当の焦点距離となる、APS-Cフォーマット対応の交換レンズ。重量約175gの軽量ボディとしている。10月にソニーE、ニコンZマウント用を発売済み。 AF駆動にSTMを採用し、正確かつ静音性に優れたAFを実現したという。対応カメラとの組み合わせで