8割中学受験するんだって▶▶この作品を最初から読む中学受験は想像以上に壮絶だった――。東京に住むごく一般的な家庭・うえだ家。長男・桃太郎くんが、とある難関中学に一目惚れして「中学受験する！」と決めたことで日常が一変します。中学受験率が８割という小学校で、受験が身近にある環境ではあるものの、その挑戦は想像以上に壮絶でした。上がらない成績に悩み、テストの結果に一喜一憂。志望校に向かってがんば