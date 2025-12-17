2025年シーズンのニューヨーク・メッツは、千賀滉大が安定した成績でチームを牽引し、野手陣ではフアン・ソトとピート・アロンソという超強力な中軸が爆発的な攻撃力を生み出した。 この貢献度ランキングでは、各部門で評価基準となる主要指標を固定し、総合的なチームへの貢献度を評価した。特に先発投手部門では、防御率の優秀さに加え、イニングイーターとしての役割遂行