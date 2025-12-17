日本たばこ産業（JT）は12月26日から順次、「Ploom（プルーム）」専用の加熱式たばこスティックブランド「EVO（エボ）」から、「エボ・ハチミツ・レモン・クリスタル」をCLUB JTオンラインショップおよび全国のPloom Shopにて先行発売する。2026年1月26日からは、全国のコンビニエンスストアおよびたばこ販売店などにて、順次発売される。20本入りで、価格は550円。●きりっとした柑橘とほどける甘さが調和今回、発売される「