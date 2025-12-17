ＫＤＸ不動産投資法人 [東証Ｒ] が12月17日大引け後(15:30)に決算を発表。25年10月期の経常利益は前の期比0.7％増の169億円になったが、26年4月期は前期比7.3％減の157億円に減る見通しとなった。 同時に、今期分配金は4166円にする方針とした。 株探ニュース