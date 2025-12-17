ＮＴＴ都市開発リート投資法人 [東証Ｒ] が12月17日大引け後(15:30)に決算を発表。25年10月期の経常利益は前の期比14.7％減の38.8億円になったが、26年4月期は前期比31.2％増の51億円に拡大する見通しとなった。 同時に、今期分配金は3140円にする方針とした。 株探ニュース