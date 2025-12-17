トーセイ・リート投資法人 [東証Ｒ] が12月17日大引け後(15:30)に決算を発表。25年10月期の経常利益は前の期比1.6％増の14.5億円になったが、26年4月期は前期比3.4％減の14億円に減る見通しとなった。 同時に、前期分配金を3740円→3875円(前の期は3812円)に増額し、今期は3800円にする方針とした。 株探ニュース