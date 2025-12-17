17日大引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数636、値下がり銘柄数733と、値下がりが優勢だった。 個別ではハピネス・アンド・ディ、菊池製作所、エムケー精工、ＥＲＩホールディングス、誠建設工業がストップ高。ヒーハイストは一時ストップ高と値を飛ばした。ＪＥＳＣＯホールディングス、佐藤渡辺、ナカノフドー建設、林兼産業、久世など42銘柄は年初来高値を更新。テクノホラ