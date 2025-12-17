17日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。 売買代金 銘柄名売買代金増加率(％)株価 １. 日経レバ 94917 -33.3 41810 ２. 日経Ｄインバ 20840 2.76044 ３. 野村日経平均 10094 -64.5 51410 ４. 日経ベア２9736 0.0 148.4