17日大引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数218、値下がり銘柄数353と、値下がりが優勢だった。 個別ではｍｏｎｏＡＩｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙがストップ高。中村超硬は一時ストップ高と値を飛ばした。かっこ、ＡｌｂａＬｉｎｋ、フロンティアインターナショナル、さくらさくプラス、松屋アールアンドディは年初来高値を更新。アクリート、ＦＵＮＤＩＮＮＯ、ＧＥＮＤＡ、Ａｉロボティクス、ム&#