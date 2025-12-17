インヴィンシブル投資法人 [東証Ｒ] が12月17日大引け後(15:30)に業績・配当修正を発表。25年12月期の経常利益を従来予想の162億円→163億円(前期は143億円)に0.7％上方修正し、増益率が13.0％増→13.9％増に拡大する見通しとなった。 業績好調に伴い、分配金を従来計画の2127円→2143円(前期は1895円)に増額修正した。 株探ニュース