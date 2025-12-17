MLBの移籍市場は活発化しており、大物選手の移籍が続々と決定。各球団が2026年シーズンに向けた補強を着々と進めている。そんな中、MLB公式サイトは16日（日本時間17日）、「フリーエージェント市場に残るトップツール」と題した記事を公開。移籍が未決定の中から有力選手たちをピックアップしている。 ■アロンソ&シュワーバーが決定 今オフの移籍市場では、複数の大物スラッガー