グラビア界の第一線で活躍を続けている高橋凛（35）が16日、自身のインスタグラムを更新。素肌にジャケットを羽織った写真集のアザーカットを公開した。【写真】「最上級にかわいい」素肌にジャケットを羽織り、美谷間を披露した高橋凛高橋は「2月15日発売写真集『organic beauty』アザーカット」とつづり、ランジェリーを着用せず、素肌に直接、白いジャケットを羽織った大胆な着こなしを披露。くっきりとした美谷間をのぞ