“ジョーカー議員”こと戸田市議会議員の河合ゆうすけ氏がつぶやいた“ひとこと”に反発が集まっている。「12月12日、河合氏は自身のXで、元フジテレビアナウンサー・渡邊渚さんが笑う画像を添付したうえで、《この人ほんとにクズだと思う》と投稿したのです」（芸能記者）“クズ”という言葉遣いと、何の根拠もない発言に対してXでは、《政治家のコメントじゃないよね…。理由も説明もなく「クズ」とだけ言うのって、ただの悪口と