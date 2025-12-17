ドラゴンゲート１６日の後楽園ホール大会で、オープン・ザ・ドリームゲート王者の菊田円（２６）がキング・オブ・ゲート覇者ギアニー・ヴァレッタ（３６）の挑戦を退け３度目の防衛に成功した。トーナメント覇者ヴァレッタとの頂上対決は、２０分を超える大激闘となった。激しいラリアートの打ち合いで押されながらも、菊田はローリングラリアートを発射。追撃を加えようとしたところをアイアンクローで捕獲されてしまうが、ヒ