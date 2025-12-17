新日本プロレス来年１月４日東京ドーム大会で引退試合を行う棚橋弘至（４９）と、プロレスデビュー戦に臨む２０２１年東京五輪柔道男子１００キロ級金メダルのウルフアロン（２９）が１７日に新日本道場で練習を公開した。同大会で棚橋はオカダ・カズチカ（米ＡＥＷ）とのラストマッチ、ウルフはＮＥＶＥＲ無差別級王者のＥＶＩＬへの挑戦を控えている。それぞれの大一番へ向け、２人が初めてリング上で肌を合わせる機会が実現