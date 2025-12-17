¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Î¿Íµ¤¥É¥é¥Þ¡Ø¥¸¥§¥·¡¼¡ª¡Ù¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥Ç¥Ó¡¼¡¦¥é¥¤¥¢¥ó¤¬¡¢¼«Âð¤Ç¤Î¿åÃæ½Ð»º¤ÇÉ×¤Î¥¸¥ç¥·¥å¡¦¥À¥ó¤È¤Î´Ö¤ËÂè1»Ò¤ò½Ð»º¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¼«Âð¤ÎÊ·°Ïµ¤¤âÁÇÅ¨¥Ç¥Ó¡¼¡¦¥é¥¤¥¢¥ó¡¢¥­¥å¡¼¥È¤ÊÂè1»Ò¤ò¤ªÈäÏªÌÜ¡ª¸½ÃÏ»þ´Ö12·î13Æü¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¤¿¥Ç¥Ó¡¼¤Ï¡¢¼«Âð¤ËÀß¤¨¤¿µðÂç¥×¡¼¥ë¤Ë²£¤¿¤ï¤ë»Ñ¤ä¡¢À¸¤Þ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÌ¼¤Î¼Ì¿¿¤ò¥·¥§¥¢¡£¡Ö»ä¤ÏËþ·î¤Î²¼¡¢Îä¤¿¤¤¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥à¡¼¥ó¤Î²¼