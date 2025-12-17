ＪＢＣクラシック９着のシャマルは、かきつばた記念（２月２３日、名古屋）から黒船賞（３月２４日、高知）のローテーションを予定している。ブリーダーズＣスプリント４着のアメリカンステージはジャニュアリーＳ（１月１８日、中山）へ。ＪＢＣレディスクラシック４着のグランブリッジは、東京大賞典（１２月２９日、大井）で引退する。スプリンターズＳ６着のダノンマッキンリーは、クリスチャン・デムーロ騎手で阪神Ｃ