(P)&(C) BELIFT LAB Inc.ILLITが、「ALL FOR YOU」を12月16日にリリースした。所属レーベルのBELIFT LABによると、本楽曲はILLIT専属モデルとして活動するオンライン教育業者メガスタディ教育の「2027MEGAPASS」広告の楽曲として制作された。音源のリリース予定はなかったが、11月に広告と共にMVが公開された後、ファンからのリクエストが多かったため、正式に音源としてリリースされたとのことだ。「ALL FOR YOU」は、「土で