2026¹ñºÝ¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ¡ÊFIFA¡ËËÌÃæÊÆ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡Ë¤Î¥Á¥±¥Ã¥È²Á³Ê¤¬²áÅÙ¤Ë¹â¤¤¤È¤¤¤¦À¤³¦¥Õ¥¡¥ó¤ÎÈãÈ½¤¬Â³¤¯Ãæ¡¢FIFA¤¬60¥É¥ë¡ÊÌó9200±ß¡Ë¤ÎºÇÄã²Á³Ê¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¿·¤¿¤ËÆ³Æþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£FIFA¤Ï17Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö¡Ë¡¢¥«¥Ê¥À¡¦¥á¥­¥·¥³¡¦ÊÆ¹ñ¤Ç¶¦Æ±³«ºÅ¤µ¤ì¤ëËÌÃæÊÆWÇÕÁ´104»î¹ç¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡Ö¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¥Æ¥£¥¢¡×¤È¤¤¤¦Æþ¾ì·ô¤òÈÎÇä¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¤³¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï»²²Ã¹ñ¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¤òÄÌ¤·¤Æ¤Î¤ß¹ØÆþ¤¬²ÄÇ½¤À¡£³Æ¹ñ