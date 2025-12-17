中日対立の中、日本はレーダー照射に関連して国際世論戦に乗り出している。読売新聞は17日、複数の防衛省関係者の発言を引用し、小泉進次郎防衛相がレーダー照射事件に関連して、韓国の安圭伯（アン・ギュベク）国防部長官との電話会談を模索していると報じた。同紙は「（防衛省は）日本の立場に理解を求め、国際世論を味方につけたい考え」と説明している。日本は安氏のほか、英国およびフィリピンの国防トップとも近く電話会談を