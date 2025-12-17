ポケモンが、2025年12月18日より、新作ボードゲーム『ポケモンごいた』を発売！販売に先駆け、『ポケモンごいた』の遊びかたを覚えられる、スマートフォン用無料アプリの配信が開始されています☆ ポケモン 新作ボードゲーム『ポケモンごいた』スマートフォン用無料アプリ配信 価格：無料プレイ（ゲーム内課金なし）販売形態：ダウンロード専用販売：株式会社ポケモン開発：株式会社ポケモン対応OS：iOS／Android