珠屋櫻山が運営するCAFE OHZAN(カフェオウザン)から、2026年の干支やお正月飾りをモチーフにした「お正月限定ラスク」が登場。2025年12月17日(水)より公式オンラインストアで、2025年12月22日(月)より店頭で発売されます。 CAFE OHZAN「お正月限定ラスク」 発売日：・公式オンラインストア：2025年12月17日(水)・店頭：2025年12月22日(月)※公式オンラインストアでは予約受付中価格：・キューブラスク5個入：1,728