【新華社成都12月17日】中国四川省都江堰（とこうえん）市を流れる岷江の上流に、世界的に有名な水利・かんがい施設「都江堰」がある。建設されたのは戦国時代末期で、2200年余りにわたり豊かな水を送り続けてきた。紀元前256年に秦国の蜀郡太守李冰（り・ひょう）が岷江両岸の住民を動員し、先人の治水経験を踏まえて山を削り、川を切り開いて建設。氾濫を繰り返してきた川を治め、のちに四川省の別称となる「天府の国」（天