いわゆる「年収の壁」をめぐる自民党と国民民主党の協議がヤマ場を迎えています。自民党・小野寺税調会長「断続的に議論をしながら極力合意ができるような方向を目指していきたい」年収の壁をめぐっては国民民主党が178万円までの引き上げを求める一方、対象などをめぐり自民党との間で詰めの調整が続いています。これに先立ち、高市首相は17日午前、小野寺税調会長と会談し「誠意を持って対応し少しでも賛成が得られるよう詰めて