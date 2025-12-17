ソフトバンク・上茶谷大河投手が１７日、インスタグラムを更新。東洋大からプロ入りした同期６人でのオフショットを投稿した。上茶谷は「今年もやりました東洋９６年会最高に面白いメンバーです」と記述。オリックス・中川、楽天・藤井、西武・甲斐野、中日・梅津、広島・末包との“お泊まり会”の様子を伝えた。中川にはベストナインを祝福するケーキも用意。全員でゲームをしたり大学時代の昔話に花を咲かせたりしたこと