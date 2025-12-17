今年の世相を反映した「創作四字熟語」が発表されました。【映像】「創作四字熟語」が発表される様子住友生命が毎年発表する「創作四字熟語』には、今年も2万4000を超える応募がありました。最優秀作品に選ばれたのは、「孤軍奮闘」ならぬ「古米奮闘」です。コメ価格が高騰するなか、政府は流通を円滑化させるとして、古米や古古米、古古古米といった備蓄米を放出しました。そのほか優秀作品には、アメリカのトランプ大統領