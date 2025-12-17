ÌôÊª¤ò¾ï½¬Åª¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿µ¿¤¤¤Ç¡¢Ä¨Ìò·º¡¦¼¹¹ÔÍ±Í½¤òÀë¹ð¤µ¤ì¤¿´Ú¹ñÇÐÍ¥¤Î¥æ¡¦¥¢¥¤¥ó¡Ê£³£¹¡Ë¤¬¡¢±Ç²è¤ÇÉüµ¢¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤¦¤ï¤µ¤¬¸½ÃÏ¤ÇÊó¤¸¤é¤ì¡¢½êÂ°»öÌ³½ê¤¬¤³¤ì¤òÈÝÄê¤·¤¿¤È£±£·Æü¡¢¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¤Ê¤É¤¬Êó¤¸¤¿¡£µ­»ö¤Ë¤è¤ë¤ÈºÇ¶á¡¢¸½ÃÏ¤ÇÂç¥Ò¥Ã¥È¤òµ­Ï¿¤·¤¿±Ç²è¡ÖÇËÊè¡¿¥Ñ¥ß¥ç¡×¤ò±é½Ð¤·¤¿¥Á¥ã¥ó¡¦¥¸¥§¥Ò¥ç¥ó´ÆÆÄ¤Î¿·ºî±Ç²è¡Ö¥ô¥¡¥ó¥Ñ¥¤¥¢¡×¤Ë¥æ¡¦¥¢¥¤¥ó¤Î½Ð±é¤¬·èÄê¤·¡¢ÍèÇ¯»£±Æ¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤È¤Î¤¦¤ï¤µ¤¬Éâ¾å¤·¤¿¤È