日清製粉ウェルナはキリンビールと協業し、食品ロスとなるパスタを活用したアップサイクルビール「パスタデビール」を開発し、17日からスプリングバレーブルワリー東京の数量限定メニューとして販売を開始した。商品化したビールは「イタリアンレッド〜トマト＆パスタ〜」（350ml、1150円）。小麦麦芽を使用することで口あたりを柔らかにしたほか、熟成中にトマトを投入し、フルーティーさと華やかな色を特徴としている。日清