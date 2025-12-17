いよいよ半年後に迫った北中米W杯だが、チケット価格の高騰が論議を呼んでいる。決勝戦の最低価格は4185ドル（約65万円）であると発表されたが、これは前回のカタールW杯の約7倍の価格にあたり、さすがに高すぎると批判が相次いだ。批判を受けてのことだろうか、FIFAは新たに「サポーター・エントリー」というカテゴリーのチケットを販売することを発表した。価格は60ドル（約9200円）とお手頃だ。参加国の各サッカー協会に割り当