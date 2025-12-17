サンコーは、iPhone専用外付けモニター「iPhone専用自撮りモニター」を発売した。価格は7480円。 「iPhone専用自撮りモニター」は、MagSafeで吸着して、iPhoneの背面カメラの映像を確認しながら自撮りできる外付けモニター。付属のUSB Type-CケーブルをiPhoneに直接接続でき、遅延が少なく、盛れた瞬間にシャッターを切ることができるほか、バッテリーレスで重さ約50gの