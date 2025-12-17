世界には過酷な絶景アクティビティがたくさんあるが、インドネシアから今の時期しか体験できない絶景アクティビティを発見したのでご紹介。インドネシアのジャカルタから車で約4時間、西ジャワ州チアンジュール県スカダナ村にある「チコンダン滝」（Curug Cikondang）。高さ約50メートル、幅約30メートルの大きな滝は、美しさと迫力から「リトルナイアガラ」「ミニナイガアラ」と愛称が付いている。この滝では雨季の時期にキャニオ