東京都内のガソリンスタンド経済産業省が17日発表した15日時点のレギュラーガソリン1リットル当たりの全国平均小売価格は、前週調査より4円安い159円70銭だった。値下がりは6週連続で、2021年9月以来、4年3カ月ぶりの安値水準。政府は石油元売り各社への補助金を段階的に増額しており、店頭価格に反映されて全都道府県で大幅に下落した。政府は11日から補助額を1リットル当たり5円10銭増やし、ガソリン税の暫定税率と同じ25円1