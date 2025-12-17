１７日の東京債券市場で、長期金利の代表的な指標となる新発１０年物国債の流通利回りは一時、前日終値に比べ０・０２５％高い１・９８０％まで上昇（債券価格は下落）した。２００７年６月（１・９８５％）以来、１８年半ぶりの高水準となった。日本銀行が１８〜１９日の金融政策決定会合で追加利上げを決めるとの見方が広がり、長期国債の利回りに影響している。高市政権の積極財政路線が、長期的な財政悪化につながるとの懸